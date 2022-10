Grootouders fietsen voor het klimaat

Met hun actie 'Trappen voor het klimaat' willen ze de aandacht vestigen op de 27ste wereldklimaattop in Sharm El Sheikh, volgende maand in Egypte. In Brussel is er zondag al een nationale klimaatmars, waaraan de grootouders deelnemen. De hele week lang doorkruisen ze met de fiets Vlaanderen, met meerdere tussenstops.

De keuze om in Oostende te starten is geen toeval. Rik Haeghebaert, fietsende grootouder voor het klimaat: "Er is de Noordzee met de vele windmolens die voor elektriciteit zorgen. En we hebben de achterliggende polders die dreigen onder water te lopen door de stijging van de zeespiegel. Die zal er ongetwijfeld komen."