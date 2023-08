De Torhoutsesteenweg in Oostende blijft nog de hele week afgesloten voor het verkeer dat richting Torhout wil. Vanmorgen is op het kruispunt met de Mariakerkelaan een waterlek ontstaan door een scheur in de waterleiding.

Dat zorgde voor heel wat verkeershinder. Het waterlek is voorlopig hersteld en buurtbewoners zullen in de loop van de avond terug water hebben. Het wegdek is wel zwaar beschadigd en die werken zullen nog de hele week duren. Daarom zal de Torhoutsesteenweg, ter hoogte van de Elisabethlaan, in de richting van Torhout de rest van de week afgesloten blijven.