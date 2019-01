Tijdens boringswerken in Wenduine is gisteren de waterleiding geraakt, schrijft Het Laatste Nieuws.

Daardoor is een lek ontstaan en moest de N34 in Wenduine in beide richtingen afgesloten worden. Hoewel de toevoerleiding geraakt werd, kunnen inwoners het leidingwater gewoon gebruiken. De politie riep weggebruikers op om het stuk N34 tussen Blankenberge en Wenduine te mijden en de N9 te nemen.