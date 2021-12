Groot tekort aan corona-sneltesten: apotheker koopt alle testen in supermarkt

De vraag is zo gestegen dat de fabrikanten niet meer kunnen volgen. Begin volgende week zou er een oplossing moeten zijn. Intussen gaan apothekers op zoek naar alternatieven om toch aan zelftests te geraken. Kirina Galle, apotheker in Kortrijk: “Ik ben deze morgen naar een warenhuis geweest, en daar heb ik alle sneltests opgekocht die ze daar sinds vandaag verkopen. Omdat ik zelf dreig zonder te vallen en mijn leverancier niets kan leveren zeker tot begin volgende week. ’t Is om een oplossing te hebben voor mijn patiënten dat ik ze ben gaan halen.”

Het tekort aan zelftesten is groot. Dat bevestigt de West-Vlaamse apothekersvereniging en ook Febelco, de belangrijkste groothandel in apotheekwaren. Onder meer de nieuwe teststrategie ligt aan de basis van de moeilijkheden. Olivier Delaere, CEO Febelco: “’t Is niet alleen in België, ’t is overal in Europa dat er een tekort is. De vraag is zo gestegen dat de fabrikanten momenteel niet meer kunnen volgen. Maar normaal gezien zou dat begin volgende week moeten opgelost zijn.”

Prijzen

Bij de apotheek is een sneltest een stuk duurder dan in de supermarkt, maar dat is omdat de aankoopprijs voor de apotheker heel wat hoger ligt. De sneltests die Kirina vandaag heeft gekocht, verkoopt ze goedkoper dan normaal. En ’t is niet de bedoeling dat ze morgen weer naar de supermarkt gaat. Kirina Galle: “Dat is zeker niet de bedoeling. ’t Is goed dat mensen dat daar ook kunnen kopen. Maar iedereen moet ook beseffen dat wij goed advies geven. Mensen kunnen té vroeg testen, en dan een negatieve test hebben, en dat zorgt soms voor een vals gevoel van veiligheid.”