Groot tekentalent Ever Meulen stelt tentoon

In Brussel is een tentoonstelling geopend van tekenaar Ever Meulen, één van de grootste tekentalenten van ons land. Bekend van Humo, maar ook internationaal doorgebroken, als illustrator voor het Amerikaanse magazine The New Yorker.

Ever Meulen is een West-Vlaming, van Kuurne. “Ik ben een echte West-Vlaming en eens West-Vlaming ben je dat vooral altijd. Ook al woon ik al in Brussel sinds 1967.”

Ever Meulen, 74 intussen, tekende dit jaar in opdracht van Louis Vuitton 120 nieuwe illustraties over zijn Brussel. De stad waar hij als jonge man ging studeren. Brussel heeft hem altijd gefascineerd. “De expo 58. ... Ik heb hier voor het eerst als jongetje van 12 jaar het Atomium gezien. Het was zomer, mooie achtergrond, Blinkend in de zon. Prachtige paviljoenen die allemaal verdwenen zijn. Mooie kleuren, dat was allemaal heel spectaculair.”

En Ever Meulen had inderdaad oog voor schoonheid, voor tekenen, en was toen al geboeid door moderniteit en nostalgie. Mooie wagens, de stad en gebouwen. Het heeft Evermeulen wereldberoemd gemaakt. Hij werd vroeg ontdekt door Guy Mortier van Humo en werd de huistekenaar van het blad.

De expo in Brussel op de Nieuwe Graanmarkt werd vanmorgen al druk bezocht door fans en liefhebbers van het eerste uur. Nog tot 5 september te zien, bij MAD, het Mode & Design Center.