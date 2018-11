Groot ei blijft staan in provinciedomein Palingbeek

Het ei en de sokkel staan nu in zonevreemd gebied, maar er is een vergunning tot maart volgend jaar. Het ei en de sokkel zullen daarna verhuizen naar een andere plaats in het provinciaal domein. De 600.000 beeldjes die verwijzen naar de slachtoffers uit de Eerste wereldoorlog worden na 11 november uitgedeeld. Het grote ei, waar nu 48.000 beeldjes van kinderen uitbreken, staat symbool voor een betere wereld.