Groot beeldhouwwerk uit kelder gehaald: "Wel eerst in stukken zagen"

Een gespecialiseerde firma heeft een groot beeldhouwwerk uit een kelder in Nieuwpoort gehaald. De firma moest het beeld wel eerst in stukken zagen, omdat het anders niet naar buiten kon.

't Is een kunstwerk van Pieter Braecke uit Nieuwpoort, die begin vorige eeuw actief was. Het wordt in maart tentoongesteld in bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort.

Voorzichtig werd het beeld van kunstenaar Pieter Braecke in vier stukken gezaagd. Dat is jammer genoeg nodig om het uit een kelder in hartje Nieuwpoort weg te halen. Een gipsen beeld dat er al heel lang stond.

Een bedrijf uit Oosterzele krijgt de eer. En ze zijn wel wat gewoon als het over restauraties of kunst weghalen op moeilijke plaatsen gaat. In maart wordt dit werk van Pieter Braecke tentoongesteld, samen met werk van ook hedendaagse kunstenaars. De kunstenaar uit Nieuwpoort maakte in 1930 onder andere het IJzermonument aan de Iepersluis. En hij werkte ook vaak samen met Victor Horta.