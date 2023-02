Grondwettelijk Hof buigt zich over Irandeal: "van levensbelang voor Olivier Vandecasteele en familie"

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag gepleit over de controversiële Irandeal. Er is nog geen arrest, dat wordt later deze maand of begin volgende maand verwacht.

Na drie uur pleiten wordt het arrest rond de Irandeal pas op donderdag 23 februari of donderdag 2 maart verwacht.

De Kamer van volksvertegenwoordigers zette voor de zomer het licht op groen voor een deal met Iran die een gevangenenruil mogelijk moet maken. Het verdrag zou de vrijlating van de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele kunnen faciliteren.

De veertiger uit Oostduinkerke met familie in Aalbeke, zit al bijna een jaar opgesloten in Iran en zou daar veroordeeld zijn tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen voor spionage.

Ruil met mogelijke terrorist

In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een - verijdelde - terreuraanslag in Parijs. Het Grondwettelijk Hof schorste echter een deel van de Irandeal in december om de overbrenging van Assadi te verhinderen.

Als de Iraanse autoriteiten de man vrijlaten, zou dat volgens het Hof immers het recht op leven schenden van de personen die aan de geplande aanslag zijn ontsnapt. Vandaag wordt gepleit in de zaak.

Levensbelang

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is de Irandeal is in elk geval "van levensbelang voor Olivier Vandecasteele en zijn familie", zei hij woensdag in De Ochtend op Radio 1. Het juridische team van de regering is versterkt en zal "alles uit de kast halen om de zaak te bepleiten en het Hof te overtuigen dat de deal noodzakelijk is", klonk het.

"Een overbrengingsverdrag is niet uniek, we hebben dat met veel andere landen en verdedigen dat met hand en tand. (...) Ik wil duidelijk maken aan de familie dat wij alles zullen doen wat binnen onze grondwettelijke macht ligt om die man terug te krijgen. We zullen bepleiten dat ook rekening gehouden moet worden met het recht op leven van Olivier Vandecasteele."