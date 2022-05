Grondwaterstanden overal gedaald

De grondwaterstanden zijn de voorbije maand in de hele provincie gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse milieumaatschappij. Ze zijn het laagst in Vleteren, Wingene, Damme en Zedelgem.

De nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat de voorbije droge weken gevolgen hebben voor de grondwaterstanden in Vlaanderen. Terwijl in april nog maar 51% van de meetplaatsen laag tot zeer lage grondwaterstanden telden voor de tijd van het jaar, is dat op 1 mei op 67% van de meetplaatsen.

30% vertoonde een normale grondwaterstand en 3% vertoonde een hoge (2%) tot zeer hoge (1%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Dat alles is minder goed dan in 2021, maar vergelijkbaar met mei 2020 en dus minder dramatisch dan sommigen de voorbije dagen beweerden, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “We zijn beter voorbereid dan twee jaar geleden. Niet alleen is er de Blue Deal waarmee we al op meer dan 110 plaatsen in Vlaanderen werken aan weerbaarheid tegen klimaatverandering, de waterbedrijven hebben nu plannen voor de leveringszekerheid en garanderen dat ze een langere periode van droogte kunnen overbruggen. De voorgaande jaren waren we daar helemaal niet zeker van.”

Pas bij aanhoudende droogte (code oranje) komt de Vlaamse droogtecommissie bijeen. In die fase zitten we momenteel nog niet.