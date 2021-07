Grondwaterpeil beter dan vorig jaar

In drie op de vier meetplaatsen is het grondwaterpeil normaal tot zelfs hoog voor de tijd van het jaar. Op een vijfde van de plaatsen is het dan wel nog laag tot zeer laag, een jaar geleden was het net omgekeerd.

Meer marge

“Mochten er alsnog kurkdroge weken volgen, dan is er iets meer marge dan vorig jaar”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Ze heeft aan de watermaatschappijen gevraagd om de leveringszekerheid voor de komende maanden onder de loep te nemen.

“Alle watermaatschappijen bevestigen me intussen dat ze ook bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid kunnen garanderen tot minstens begin september.

droge periodes boosdoener

De droge zomers in de voorbije jaren eisen wel hun tol. Uit een vergelijking van de ondiepe grondwaterstanden tussen 2000 en 2020 blijkt dat er een daling is op maar liefst 70% van de meetplaatsen. Daarvan zijn vooral de opeenvolgende droogteperiodes de boosdoener, samen goed voor een daling op 57% van de meetplaatsen.

“Daarom dat de investeringen van onze Blue Deal voor de helft gaan naar het aanmaken van extra moerassen, vijvers en veengebieden”, zegt Demir.

