Grondverzakking in Zwevegem

In Zwevegem wordt de schade opgemeten na een grondverzakking op het terrein van Laebens. Na een breuk in een riolering is er maandag een vrachtwagen door het wegdek gezakt.

De Blokkestraat is gedeeltelijk afgesloten. De komende dagen wordt de ondergrondse schade verder opgemeten. Een breuk in de riolering heeft voor een zinkgat gezorgd. Er is een kraan ter plaatse om te vermijden dat de leidingen boven de verzakking ook wegzakken. Het gaat om een gasleiding, maar er is geen gevaar voor de onmiddellijke omgeving.

Marc Desloovere, scepen van Openbare werken en mobiliteit: "Boven de put lopen leidingen van de firma Bekaert. Het gaat onder andere om gasleidingen. Alle leidingen zijn nu afgekoppeld. Die gasleiding moet sowieso ondersteund worden. We kunnen het ons niet permitteren dat hier iets zou gebeuren. De onderspoeling is net onder het steunpunt dus die steun moet verzekerd worden. Daardoor is er een kraan opgetrommeld. Zo zijn we zeker dat de verzakking zich niet verder zet."