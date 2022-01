Grondige centrumvernieuwing in Kuurne, tot 2024

Er starten dit jaar heel wat werken op in het centrum van Kuurne. Midden februari starten de werken aan de Vlaskouter, vanaf midden maart tot september is de Kerstraat aan de beurt. Half april wordt ook gestart in een deel van de Gen. Eisenhowerstraat. De werken aan het Marktplein beginnen half oktober.

Kuurne wordt zowel boven als onder de grond stevig onder handen genomen. De rioleringen zijn erg verouderd en worden vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de bovengrond krijgt een metamorfose. De gemeente wil Kuurne beter bereikbaar, levendiger en groener maken.

Ook het marktplein wordt onder handen genomen. Dat start vanaf half oktober, na de Ezelsfeesten. De werken aan het Marktplein worden in het voorjaar van 2023 afgerond.

In fase 2 worden de Doornenstraat, Harelbeeksestraat en de Koning Albertstraat vernieuwd. Er wordt in augustus 2022 gestart in de Doornenstraat met de voorbereidende werken. De rioleringswerken vangen aan in december 2022. Verwacht wordt dat de Doornenstraat afgewerkt zal zijn tegen de zomer 2023. Vanaf mei 2023 tot en met de winter 2023 wordt er in de Harelbeeksestraat gewerkt. De Koning Albertstraat komt als laatste aan bod. De werken vangen aan in augustus 2023 tot de zomer van 2024.