Groentenoverschotten in REO Veiling worden soep

Door de coronacrisis zijn er ook groentenoverschotten in de REO Veiling in Roeselare. Die gaan niet verloren maar worden verkocht om er soep van te maken voor kwetsbare gezinnen die het nu nog moeilijker hebben.

Op korte termijn wordt 20.000 liter soep gemaakt in Brussel en verdeeld via voedselhulp en sociale kruideniers. Met de verkoop van de soepgroenten krijgen boeren van bij ons toch nog iets voor hun geleverde werk.

Robin- Foodsoep heet de soep die in de oude slachthuizen van Anderlecht wordt gekookt. Heel wat groenten voor de soep zijn opgekocht bij de REO-veiling in Roeselare die anders dreigden verloren te gaan. Het project, waarbij de veiling samenwerkt met verschillende partners, kwam er door het Europese project voor voedselinnovatie. Eén van de partners is Envie waar soep wordt gemaakt door langdurig werklozen. Ook daar groeide een overschot. Europa koopt de soep nu op om ze te verdelen en dat is ook een steun voor onze boeren.

De soep wordt verdeeld over het hele land. De verschillende partners binnen het project willen ook nog anderen producten op de markt brengen waarbij de voedseloverschotten niet verloren gaan.