Groene 62 afgesloten voor plaatsing van verlichting

In Torhout is het fietspad Groene 62 tijdelijk afgesloten voor werken tussen de Aartrijkestraat en de Steenveldstraat. Fluvius plaatst verlichting met bewegingsdetectie, in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.

Vleermuizen

"Over een lengte van een kilometer wordt duurzame LED-verlichting met bewegingsdetectie geïnstalleerd", zegt de provincie. "Die gaat vanzelf op volle sterkte branden wanneer een wandelaar of fietser wordt gedetecteerd. Anders blijven de lichten gedimd. Er is ook gekozen voor LED-lampen met een specifiek warm kleurenspectrum dat een mindere impact heeft op de vleermuizen die gebruik maken van deze groene tunnel als leefgebied."

(lees verder onder de foto)

Werken in fases

"In een eerste fase zal de leiding worden geplaatst om de verlichting op aan te sluiten. Deze graafwerken zullen vermoedelijk een week duren, tot en met 31 januari. Om de veiligheid te garanderen wordt het fietspad gedurende deze werken volledig afgesloten voor fietsers en wandelaars. Er is een omleiding voorzien via de Steenveldstraat, Heidestraat, Warandestraat en Aartrijkestraat.

In een tweede fase zullen dan de verlichtingspalen worden geplaatst en aangesloten op het openbaar verlichtingsnet van de Stad Torhout. Die werken zullen geen impact hebben op het fiets- en wandelverkeer. Tegen maart zullen de werken volledig afgerond zijn."

De kosten bedragen 45.345,49 euro (incl. btw). De verbruiks-, onderhouds- en herstelkosten worden gedragen door de Stad Torhout.