Groen wil 'Vierkant Groen' aan Pottelberg Kortrijk

De partij Groen heeft maandagmorgen in Kortrijk actie gevoerd aan de verkeerslichten bij het kruispunt Pottelberg. Groen wil er een 'vierkant groen' maken. Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Sp.a) heeft twee weken terug al gevraagd om de verkeerslichten anders in te stellen.

De heraanleg van de Pottelberg blijft voor beroering zorgen. Enerzijds zijn er de fietspaden in de Aalbeeksesteenweg zelf. Die zijn maar voor een deel afgescheiden en eindigen plots. Daar zal de stad binnenkort, via Agentschap Wegen en Verkeer dat instaat voor de werken, zorgen voor fietssuggestiestroken. Maar ook de verkeerslichten aan het kruispunt Pottelberg verdienen aandacht, vindt Groen.

'Vierkant Groen'

Enkele weken terug gebeurde er een ongeval aan de verkeerslichten. Groen wil vooral dat de lichten beter afgesteld worden en dat er een 'Vierkant Groen' komt. Een andere naam hiervoor is AFTG (Alle Fietsers Tegelijk Groen). Wat betekent dat er een moment komt waarop enkel fietsers en voetgangers tegelijk op het kruispunt mogen komen. Er is dan geen conflict mogelijk met auto's, bussen of vrachtwagens want die krijgen op datzelfde moment - uit alle richtingen - rood licht. Het risico op aanrijdingen daalt zo gevoelig, maar in Vlaanderen wordt dit principe nog op niet veel plaatsen toegepast.

Stad Kortrijk stelde dezelfde vraag al

De Kortrijkse schepen van mobiliteit Axel Weydts (Sp.a) steunt de vraag van Groen. Meer nog, hij stelde eenzelfde vraag twee weken eerder al aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Net als bij de heraanleg van de fietspaden, even verderop, geldt ook voor het kruispunt dat niet de stad maar wel het Vlaams Agentschap instaat voor de regeling van de verkeerslichten. Een andere oplossing dan het 'vierkant groen' kan ook zijn dat fietsers en voetgangers een tiental seconden eerder groen licht krijgen dan het gemotoriseerd verkeer. Wordt vervolgd.