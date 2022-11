Groen wil meer veilige fietsverbinding tussen Oostkamp/Loppem en Brugge

Carol Cartigny, gemeenteraadslid Oostkamp (Groen): "Niet alleen de straat, de hele buurt is gevaarlijk, ook met de Steenbruggebrug. Wij willen dat het woon- werk verkeer en het schoolverkeer van Oostkamp naar Brugge veel veiliger kan. Zeker op dit punt in de Sint-Michielsestraat. Er zijn plannen dat men hier een doorsteek maakt en vanuit de Wulgenbroekstraat, een fietsdoorsteek komt. We willen beide besturen van Oostkamp en Brugge vragen om alles in het werk te stellen dat dit er snel komt. Voor de grote werken aan de Steenbruggebrug."

Net omdat er zo weinig plaats is, fietsen de fietsers vaak op het voetpad, want dan weer voor onveilige situaties zorgt voor mensen die hier wonen. De groenen pleiten voor een fietsdoorsteek, die liefst zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Janos Braem, gemeenteraadslid Brugge (Groen): "Ze kunnen hier een doorsteek maken in overleg met NMBS, Brugge, Vlaanderen en Oostkamp, om uit te komen aan het kanaal. Daar kan met met een nieuwe fietsersbrug oversteken naar Steenbrugge. Het is dringend, want er staan werken te gebeuren aan de brug. Als het daar moeilijker wordt om te passeren met de auto, moet de fietsoplossing al klaar liggen. Dan moeten de mensen overtuigd worden dat er een alternatief is, dat je met de fiets zeer eenvoudig door kunt. Als die verbinding vlot is, dan is het alternatief voor de mensen veel sneller."