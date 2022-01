Groen wil dat Brugge Woonzaak ondersteunt

Woonzaak is een initiatief van 38 middenveldorganisatie en ijvert voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Uit de feiten blijkt dat het recht op wonen voor enorm veel Vlamingen dode letter blijft. Er staan 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, de kwaliteit van bijna de helft van de private huurwoningen is ontoereikend en heel wat mensen houden maar weinig van hun inkomen over na het betalen van de huishuur of hypotheek.

Volgens Woonzaak zou de Vlaamse overheid te weinig inspanningen ondernemen om deze problemen te verhelpen en het grondrecht op wonen te realiseren. Daarom zal het initiatief een klacht neerleggen bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Dat comité gaat na of landen de bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest naleven. Via deze weg wil Woonzaak de Vlaamse overheid alsnog aanzetten om de nodige maatregelen te treffen.

"Te weinig beleidsinstrumenten"

Gemeenteraadslid Raf Reuse van Groen wil nu dat Stad Brugge de Woonzaak onderschrijft. “Naast middenveldorganisaties kunnen ook de lokale besturen de Woonzaak ondersteunen. Stad Leuven en Stad Gent doen dit reeds. Als het overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, worden wij als eerste geconfronteerd met de woonproblematiek. We kunnen wel een woonbeleid voeren, maar beschikken nog over te weinig beleidsinstrumenten vanwege de Vlaamse overheid. Het is duidelijk dat Vlaanderen veel meer moet doen”.

Reuse zal hiervoor een voorstel neerleggen op de eerstvolgende gemeenteraad.