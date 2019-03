Groen wil actieplan voor brandveilige stallen

Bart Caron, Vlaams Parlementslid Groen: "Vandaag vallen stalbranden onder de categorie bedrijfsgebouwen. Als er ergens toiletrollen opgeslagen liggen dan gelden dezelfde veiligheidsnormen. Het gaat hier wel om levende dieren. Je moet hier voorzien in rookmelders, je moet werken met afdelingen en je moet ontsnappingsroutes hebben voor dieren. Alleen zo kan je het onder controle houden."

Caron denkt ook aan een automatisch systeem waarbij de brandweer meteen weet dat er rookontwikkeling is in een stal. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kan de boeren ondersteunen om bijkomende maatregelen te nemen. Bart Caron: "We hebben een wetgeving voor stallen die na 2009 werden gebouwd. Spelregels rond de opdeling van de stallen. Maar in alle oudere stallen is er geen enkele vorm van detectie."

Bij de brand zijn gisteren zeker 2.000 varkens om het leven gekomen. De zaakvoerders zeggen dat ze in orde waren met alle wettelijke voorschriften.

