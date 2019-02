Groen wil aantal zetels minstens verdubbelen

De kandidaten gaan van deur tot deur, en vragen aan de mensen waar ze wakker van liggen. Gisteren hielden ze al halt in Brugge en Oostende, vandaag waren Ieper en Kortrijk aan de beurt.

Klimaat en milieu, dat zijn de thema’s van Groen. "We staan voor grote uitdagingen. Maar, we delen meer dan we denken", zegt voorzitter Almaci. Dat is meteen ook de slogan van Groen.

Groen haalde bij de vorige Vlaamse en federale verkiezingen in West-Vlaanderen twee zetels: één Vlaams en één federaal. De ambities liggen nu veel hoger, minstens een verdubbeling moet kunnen volgens hen. Naast een stijging van het aantal zetels hoopt Groen ook op een plaats in de meerderheid.