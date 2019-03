Groen West-Vlaanderen mikt op dubbel aantal zetels

De verkiezingen op 26 mei moeten voor Groen een totale ommekeer brengen. De partij wil 2 West-Vlaamse zetels in de kamer en 2 in het Vlaams parlement, wat op een verdubbeling neerkomt.

Groen is ervan overtuigd dat de geesten rijp zijn om het roer om te gooien. Dat bewijzen ook de klimaatmarsen. Groen trapte de kiescampagne af in Brugge met de “9 werken voor West-Vlaanderen”.

'West-Vlaanderen klimaatmotor van België'

Investeren in onderwijs en leerkrachten, wachtlijsten wegwerken, minder armoede en meer koopkracht en een nultolerantie voor discriminatie. Groen lanceert de 9 werken voor West-Vlaanderen en trapt daarmee de kiescampagne af. West-Vlaanderen moet de klimaatmotor van België worden.

Wouter De Vriendt, lijsttrekker Groen voor de Kamer: 'Het kan anders, ook in onze provincie. West-Vlaanderen is toch wel een motor in Vlaanderen, met veel ondernemingszin, maar het moet ook menselijk zijn, een eerlijker beleid, een gezonder beleid. En wij willen inbreken in een klimaatregering, een klimaatregering met een sociaal hart. Voor minder gaan we niet'.

Maar een ander klimaatbeleid zonder sterk openbaar vervoer is voor Groen ondenkbaar. 'De Westhoek, waar ik vandaan kom, is enorm schaars aan mobiliteit', zegt Shari Platteeuw, 2de plaats Groen voor de Kamer. 'We merken dart dagelijks. We worden verplicht om bepaalde zaken met de auto te doen, terwijl er geen alternatieven zijn, omdat ze constant worden afgebouwd. Daar willen we echt werk van maken'.

Nieuw landbouwmodel

West-Vlaanderen is een landbouwprovincie. Groen wil een nieuw landbouwmodel, waarbij duurzame landbouw en zorg voor de planeet samen gaan. Maar vooral armoede wordt in onze provincie een zwaar campagnethema.

Jeremie Vaneeckhout, lijsttrekker Groen voor het Vlaams parlement: 'We zien hier toch ook wel een grote toename van de armoede in onze streek en we denken dat onze provincie op dat gebied echt stappen vooruit moet kunnen zetten de komende jaren en dat het aan de Vlaamse en federale regering is om daar een antwoord op te geven.'

Groen heeft nu vooral nieuwe en jonge mensen op de lijsten staan. Zij vormen de nieuwe generatie die de grote verandering moet bezielen. Belinda Torres-Leclercq, 2de plaats Vlaams parlement: 'Ik denk dat de mensen echt die status quo willen verbreken en echt vragen aan een jonge en nieuwe generatie van op te staan en daar verandering in te brengen.'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Groen zijn beste score ooit in West-Vlaanderen en dat geeft de partij het vertrouwen om de West-Vlaamse zetels te verdubbelen.