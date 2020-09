Groen voert actie voor natte natuur in de Leieregio

Groen vraagt meer aandacht van de Vlaamse regering voor de ontwikkeling én het behoud van natte natuur in onze natuurarme regio. De partij heeft daarom actie gevoerd in Marke.

Tien jaar geleden besliste de Vlaamse regering om in de Leieregio werk te maken van het rivierherstel van 500 ha natte natuur. Die realisatie is een essentieel onderdeel van het Seine-Scheldeproject.

Na 10 jaar maakt Groen de balans op. Uit haar cijfers blijkt dat nog maar 4 ha rivierherstel is gerealiseerd en 13 ha in de steigers staat. Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout: “Dit zijn dramatische cijfers. Aan dit tempo bereikt Vlaanderen zijn doel in 3260. Dit is onaanvaardbaar.”

Bovendien staan volgens Groen nog gebieden onder druk, bijvoorbeeld 't Schrijverke in Marke, een natuurgebied van 7 ha. Provincieraadslid Maarten Tavernier: “De aanleg van zogenaamde passagestroken voor grote boten zouden grote happen nemen uit de open ruimte en bestaande natuurgebieden langs de Leie, waaronder ook natuurgebied ’t Schrijverke. Dit is niet het scenario dat voorzien werd in het Milieu-effectenrapport en voor Groen absoluut een No Go.”

Groen zal zowel in het Vlaams Parlement als in Kortrijk en omgeving erop aandringen om het rivierherstel te versnellen.