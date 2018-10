Groen trapt laatste campagneweek af in Oostende

In Oostende gaf Groen-voorzitster Meyrem Almaci vanmorgen het startschot voor de laatste campagneweek. De hele week toert ze met een elektrische bus door Vlaanderen om het belang van de gemeenteraadsverkiezingen te onderstrepen.

Almaci start haar 'ronde van Vlaanderen' in Oostende, omdat ze vindt dat de stad nood heeft aan positieve vernieuwing. "Johan Vande Lanotte (sp.a) en Bart Tommelein (Open VLD) besturen al 12 jaar samen de stad, dus kiezen voor een beide, is kiezen voor meer van hetzelfde. Kandidaat-burgemeester Wouter De Vriendt kan een nieuw begin voor Oostende betekenen", zegt ze.

Groen komt in 250 steden en gemeenten op en wil in twee op de drie centrumsteden mee besturen. Op heden is dat nog de helft.

In onze provincie houdt Meyrem Almaci vandaag en morgen nog halt in Brugge, Roeselare en Kortrijk.