Groen start petitie voor oude Leie-arm in Wielsbeke

De partij Groen heeft een petitie opgestart om van de oude Leie-arm in Wielsbeke beschermd natuurgebied te maken. Het hoopt dat het lopende Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leievallei de zone alsnog opneemt zodat het niet langer voor industriegebied doorgaat.

Groen-provincieraadslid Maarten Tavernier noemt het “zeer onlogisch en absurd” dat de oude Leie-arm voorlopig geen deel uitmaakt van nieuwe plannen om de open ruimte te vrijwaren. Die bevatten bijvoorbeeld intenties om natuurcomplexen of waterstructuren te behouden of te versterken.

“Heel wat mooie woorden maar een schril contrast met het reële risico dat de bestaande oude Leie-arm plaats moet maken voor een vrachtwagenparking”, uit Jeremie Vaneeckhout. De covoorzitter van Groen was zaterdag zelf aanwezig op de bewuste plaats aan de Ooigemstraat om aandacht te vestigen op de zaak. Ook Inge Vandevelde, Groen-gemeenteraadslid in Waregem, schaart zich bij de actie.

“Permanente bedreiging”

De Groenen vrezen dat het stuk natuur zou verdwijnen, ook al lijkt dat niet meteen te gebeuren. Ze wijzen op de biologische waarde en het belang van water nu droge zomers onze watervoorraden bedreigen. “Elke dag kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend om de site een andere bestemming te geven”, geeft Tavernier aan. “De bedreiging blijft permanent aanwezig.”

In 2020 zagen de gemeente Wielsbeke en het bedrijf Unilin in de oude Leie-arm een kans voor een vrachtwagenparking. Door Groen zorgden bezwaarschriften ervoor dat die metamorfose niet doorging. De aanvraag werd toen ingetrokken is intussen ook niet meer komen bovendrijven.

Groen bepleit haar zaak: