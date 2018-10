Groen Roeselare teleurgesteld

Groen reageert ontgoocheld dat de partij in Roeselare buiten de coalitie is gehouden.

Filiep Bouckenooghe: "Ja, natuurlijk zijn we teleurgesteld. Ik denk dat we enkele zaken hebben kunnen realiseren in het verleden. Maar nu het was ons zeer snel duidelijk. Als er een aantal breekpunten op tafel komen, zoals het Bergmolenbos of een andere mobiliteit in Roeselare, of de Grote Markt, dan weet je hoe laat het is. Dat hadden we vrij snel door. Dat gaat niet lukken op deze manier."

"Ze hebben er met ons een harde oppositiepartij bij. Dat is het gevolg van de politiek. We gaan dat zeker doen. We hebben nieuwe mensen klaar staan die we zullen klaarstomen voor de volgende verkiezingen."

