Groen reageert opgelucht op stopzetting vzw Toeristische Ontsluiting

De meerwaarde van de vzw Toeristische Ontsluiting wordt al jaren in vraag gesteld volgens Groen-provincieraadslid Herman Lodewyckx. “De vzw werd opgericht in 2010 en stelde haar doelstellingen toen erg ruim: meer toeristen naar West-Vlaanderen en Gent lokken. In de praktijk was de werking vooral gericht op de luchtvaart. 2010 was namelijk het jaar dat de lowcostmaatschappij Ryanair naar de luchthaven van Oostende kwam, om van daaruit naar Spanje te vliegen. De vzw wilde dat project een financieel duwtje in de rug geven”, aldus Lodewyckx.

De vzw Toeristische Ontsluiting kon rekenen op de deelname van het autonoom provinciebedrijf Westtoer en van de steden Brugge, Oostende en Gent. Die laatste stapte in 2019 uit de vereniging. Het jaarlijks voorziene provinciale budget van 100.000 euro werd nauwelijks benut, volgens de partij.

Ook spoorverkeer promoten

Herman Lodewyckx: “De Ryanairverbinding Oostende-Spanje bleek niet rendabel en werd opgedoekt. Gelukkig, want overheidsmiddelen kunnen volgens ons een pak beter besteed worden. De vzw bleef wel overeind. Dankzij onze pleidooien, zette de vereniging de laatste jaren kleine initiatieven op rond andere vervoersmodi. Happy Trip bijvoorbeeld, promootte de trein als vervoersmiddel voor toeristen. Dat was een stap in de goeie richting, maar moet je daarvoor een afzonderlijke vzw in leven houden? Dergelijke projecten kunnen namelijk ook door Westtoer uitgerold worden.”

Volgens Herman Lodewyckx levert het verdwijnen van de vzw Toeristische Ontsluiting de provincie een besparing op.“Zelfs al gebeurde er weinig tot niets, een vzw kost geld. Zo waren er jaarlijks 5.000 euro werkingskosten. Voor een lege doos, is dat veel geld. Groen is dan ook tevreden dat de provincie eindelijk beseft dat de vereniging overbodig is. En dat ze er een einde aan maakt”, vult Lodewyckx nog aan.