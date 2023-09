Groen Oostende zet Yves Miroir uit fractie

Coalitiepartij Groen heeft in Oostende gemeenteraadslid Yves Miroir uit de fractie gezet. Dat laat het zondagnamiddag weten in een persbericht. De fractie spreekt van een vertrouwensbreuk. "Achter mijn rug is er een vergadering gehouden", reageert Miroir.

In een extra fractievergadering besliste Groen Oostende vrijdag om niet langer samen te werken met gemeenteraadslid Yves Miroir. "De afgelopen maanden is een ernstige vertrouwensbreuk ontstaan tussen Groen Oostende en gemeenteraadslid Yves Miroir", argumenteert fractieleider Kristof Cornelis in het persbericht. "Wij konden als fractie niet anders dan te beslissen om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten."

Cornelis noemt Miroir "deloyaal" omdat hij voortdurend kritiek uitte op het beleid van de fractie en zich te veel bezighield met zijn persoonlijke agenda. Volgens Groen is het onmogelijk om met hem samen te werken. Daarnaast verwijt de fractie Miroir dat hij zijn partij-afdrachten al jaren niet correct wil betalen.

Miroir reageert: "verre van democratisch"

Yves Miroir viel zelf uit de lucht toen hij zondag een bericht ontving van fractieleider Kristof Cornelis. "Maandenlang is er geen fractievergadering gehouden", vertelt Miroir. Hij hekelt dat hij niet gehoord is. De werking van de fractie beschrijft hij als "verre van democratisch". Over bepaalde thema's was hij niet akkoord met de standpunten van de groenen. Zo begrijpt hij niet dat Groen opnieuw het kartel 'Trots op Oostende' zal vormen met de volgens hem "anti-milieupartijen" CD&V en Open VLD. Hij vindt de partij in Oostende op vlak van milieu niet ambitieus genoeg.

Toch liet Miroir een opening om eventueel nog op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hij zou deze maand nog een gesprek voeren met Wouter De Vriendt, voorzitter van de gemeenteraad voor Groen, om te horen wat de fractie beoogt te verrichten in een mogelijke nieuwe legislatuur.

Actiegroep

Miroir ontkent dat hij de partij niet correct betaald zou hebben. "Als er een in orde is, ben ik het wel", aldus het gemeenteraadslid. "De afdrachten worden afgehouden aan de bron en gaan rechtstreeks naar Groen." Volgens hem zijn het de schepenen van Groen die zelf statutair niet genoeg afdragen.

Deze week richtte Yves Miroir zelf de actiegroep 'de O mens' op om op punten als milieu en dierenwelzijn verdere stappen te nemen dan de huidige politiek. Daarmee wou hij zich niet afscheuren van Groen, maar mogelijk was dat voor de fractie toch de druppel. Na vijf jaar stopt het verhaal van Miroir bij Groen Oostende. Daarvoor was hij jarenlang schepen voor de socialisten in de badstad maar ook daar moest hij vertrekken. "Toen had ik nog het recht om mij te te verdedigen", voegt Miroir toe. Verschillende partijen benaderden de Oostendse politicus al om bij hen aan boord te stappen.