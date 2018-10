Groen Oostende gaat onderhandelen met Tommelein

Voor de derde keer al in twee weken is de achterban van Groen in Oostende woensdagavond samen gekomen om zich te beraden over de coalitievorming. Wouter De Vriendt kreeg er van zijn achterban het mandaat om te onderhandelen over een vernieuwingscoalitie. Groen wil de teugels mee in handen nemen...

De partij moest zich deze keer beraden over het voorstel dat Bart Tommelein van Open VLD gemaakt had aan Wouter De Vriendt. Maandag waren de twee opnieuw samengekomen om het over de inhoud te hebben. Tommelein had een document opgesteld met inhoudelijke punten die volgens hem duidelijk maken dat Groen best een plaats kan krijgen in zijn "klavercoalitie" met ook N-VA en CD&V.

Informatienota veelbelovend

"Groen Oostende zal concrete inhoudelijke gesprekken aanknopen om te kijken of een vernieuwingscoalitie onder leiding van Bart Tommelein kans op slagen heeft. De eerste informatienota van Tommelein is veelbelovend," zo klinkt de partij na een lang beraad van meer dan twee uur. "Maar Groen wil verduidelijking en garanties op enkele cruciale punten. Wouter De Vriendt zal daarom proberen om samen met Bart Tommelein tot een ambitieus project te komen, waar de andere coalitiepartners zich dan kunnen over buigen." Waarmee de partij te kennen geeft dat ze zelf de teugels mee in handen wil houden. "Pas als zij instemmen, is er een basis voor ezamenlijke inhoudelijke onderhandelingen"

Bocht lijkt ingezet

"Dit is geen gemakkelijke beslissing, want paarsgroen had onze voorkeur. Maar in de politiek moet je verantwoordelijkheid nemen en je comfortzone durven verlaten," zegt Wouter De Vriendt. Groen wil onder meer garanties over een plasticvrij Oostende, een wijkagent op stap in de wijk.



Voor de ingang van de bijeenkomst van Groen stonden enkele mensen die zich kanten tegen dit scenario. ZIj willen dat Groen wel een plaats neemt in een ander verhaal: een meer progressieve paarsgroene coalitie met Groen, Open VLD en Stadslijst. Maar dat wil Open VLD absoluut niet.