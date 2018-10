Groen licht voor stadsdeel rechteroever Nieuwpoort

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel op de rechteroever van de IJzermonding in Nieuwpoort.

Zoals bekend komen daar 1000 extra wooneenheden. Ook de jachthaven wordt uitgebreid met een nieuw dok met 500 extra ligplaatsen. Vlaanderen investeert 7,5 miljoen euro in de ontsluiting van de projectsite en de inrichting van een nieuw dok voor de jachthaven. Een privaat consortium zal daar een nieuw stadsdeel realiseren, inclusief handel, horeca en 1000 wooneenheden.

De bedrijven die nu nog actief zijn op de rechteroever kunnen herlokaliseren naar een zone in het oosten van het huidige dok. “De jachthaven van Nieuwpoort krijgt meer capaciteit en nog meer uitstraling”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Dit project zal een stevige impuls geven aan het toerisme”.

Brug over vaargeul

De stad Nieuwpoort en de provincie hebben zich geëngageerd om elk 1 miljoen euro in te brengen. De Vlaamse Overheid investeert 7,5 miljoen euro in de inrichting van het nieuwe dok, enkele beperkte aanpassingswerken aan het bestaande dok en de ontsluiting. Zo zal de site aangesloten worden op de Kustbaan (N34) en komt er een fiets- en voetgangersbrug die rechteroever Nieuwpoort zal verbinden met het Kaaiplein en het historisch centrum van de stad. De bouw van het nieuwe stadsdeel kan starten in 2020.