Groen licht voor restauratie Hangar 1 Oostende

De stad keurde de omgevingsvergunning goed. De uitstraling en het industriële karakter van het gebouw blijven behouden. Het pand krijgt een nieuwe bestemming. Het voormalige pakhuis zal onderdak bieden aan een erotisch centrum met bijhorende sociale en medische ondersteuningsfuncties, een bedrijvencentrum, een polyvalente hal, horecagelegenheden en een microbrouwerij. Er wordt ook een plaats voor voedselbedeling voorzien en er komt een satellietkantoor voor de politie.

Monument krijgt toekomst

“Het stapelhuis werd beschermd vanwege de industrieel-archeologische waarde die is vastgelegd in het koninklijk besluit van 22 september 1981. Het pand behoudt het industrieel karakter. Er komt een mix van dag- en nachtleven, werken en ontspannen, creativiteit en diensten. Deze mix van activiteiten zal het monument een nieuwe toekomst geven. "De locatie is uniek, de sfeer van haven spreekt zelfs een beetje tot de verbeelding”, aldus schepen bevoegd voor erfgoed en omgevingsvergunningen Kurt Claeys. Het gebouw is ook goed bereikbaar. Er is ruimte voorzien voor 50 wagens en 96 fietsenstallingen. De locatie is gelegen langs een traject van openbaar vervoer met een halte op 125 meter van het project.

