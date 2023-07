Groen licht voor nieuwe Steenbruggebrug

“Nu er groen licht is voor dit project, kan de schop in de grond om de beweegbare fiets- en voetgangersbrug te bouwen en de eerste zone van de kanaalbocht aan te pakken. De bouw van de nieuwe hoge wegbrug en het tweede deel van de kanaalbocht zal dan vanaf 2024 worden aangevat. Dat is een goeie zaak voor onze stad, het is belangrijk dat de Steenbruggebrug er zo snel mogelijk komt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs lijststrekker Maaike De Vreese (N-VA).

Aanpassingen

Na het eerste openbaar onderzoek waren er 55 bezwaarschriften ingediend. De Vlaamse Waterweg diende achteraf een wijzigingsverzoek in voor de aangevraagde vergunning. Er werden aanpassingen gedaan aan het kruispuntenontwerp van beide kruispunten en het buffer- en infiltratiecapaciteit. Zo wordt er een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat. Daarnaast werden er ook enkele aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve adviezen en bepaalde bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek.

“Ik heb alle begrip voor de bekommernissen van de omwonenden. Het is daarom belangrijk dat de werken zo snel mogelijk verlopen en dat de hinder voor de Steenbruggeling maximaal wordt beperkt. De tijd is aangebroken om dit project tot een goed einde te brengen. Zo kunnen we gaan naar een vlottere verkeersdoorstroming en een verkeersveiliger Steenbrugge”, besluit De Vreese.

