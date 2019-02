Groen en CD&V lanceren "Ieper 2050"

Oppositiepartijen Groen en CD&V slaan in Ieper de handen in elkaar en werken een plan uit voor een klimaatneutrale stad.

Het plan heet "Ieper 2050". De partijen reiken ook de hand naar experten, Ieperlingen en andere politieke partijen om het project verder mee uit te denken. Ieper 2050 wil via verschillende online en offline inspraaktrajecten zoveel mogelijk mensen betrekken bij één project per jaar. In 2019 is dat een klimaatplan tot in 2050 en elk jaar dat daarop volgt snijden ze een nieuw thema aan dat gekozen wordt met alle Ieperlingen samen. Zoals mobiliteit, demografie en woningbeleid of digitalisering en Smart City.

Samenwerken

"Door op die manier samen te werken aan een Ieper op de lange termijn zullen de politieke beslissingen gestroomlijnder verlopen, ook over de legislaturen heen", zegt fractieleider Jordi Sabels van Groen. "Samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken is het grootste doel van Ieper 2050".