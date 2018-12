Groen dringt aan op start werken A19 en R8

De heraanleg van de verkeerswisselaar tussen de A19 en de R8 in Kortrijk zal wellicht ook volgend jaar nog niet afgewerkt zijn. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een vraag van Kortrijks parlementslid Tine Soens. De start van de werken was gepland voor dit jaar, maar de onderhandelingen voor de onteigeningen van de nodige gronden zijn nog niet afgerond. Zo komt ook 2019 te vroeg voor de heraanleg van het gevaarlijke verkeersknooppunt.

Ook voor Groen is de maat vol. De partij dient zowel in Kortrijk als in Wevelgem een motie in op de komende gemeenteraad om bij het Agentschap Wegen en Verkeer aan te dringen de werken niet langer uit te stellen.