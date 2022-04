Groen Brugge: "nood groot aan betaalbare woningen, sociale woningen worden niet gerenoveerd"

Groen Brugge heeft vandaag actie gevoerd aan een woonerf met seniorenwoningen aan het Acaciapad in Sint-Kruis.

Zij klagen aan dat deze sociale woningen niet worden gerenoveerd, en dat Mintus de grond verkoopt aan de private markt. Groen gaat op de gemeenteraad tegen de verkoop stemmen.

2,2 miljoen euro is ondertussen geboden voor deze 23 seniorenwoningen. De meeste zijn in zo'n slechte staat dat ze niet meer bewoond zijn. Groen klaagt aan dat het OCMW de woningen niet heeft gerenoveerd, terwijl er een grote nood is aan betaalbare woningen.

"De stad moedigt privéverhuurders aan om duurzaam te renoveren, maar zelf geven ze niet het goede voorbeeld, met zaken zoals de verkoop van deze site, of het uitstellen van renovaties van sociale woningen", aldus Katrien Cattoor van Groen.