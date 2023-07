Groen Brugge met speerpunt Reuse naar de stembus

Groen Brugge kiest zo voor een mix van gevestigde waarden en vernieuwing. “Zowel zittende gemeenteraadsleden, als enkele nieuwelingen krijgen een prominente plaats op de lijst. De ploeg straalt diversiteit uit, in leeftijd, afkomst en deelgemeente”, legt voorzitter Lieven Van Eenoo uit. Groen Brugge legt de focus op meer groen en natuur, ruimte voor voetgangers en fietser, een ambitieus klimaatbeleid en betaalbaar wonen.

"Beter doen dan in 2018"

Het is de tweede keer dat de 25-jarige Reuse de kieslijst aanvoert. Hij is momenteel fractieleider in de gemeenteraad en trekt vol ambitie naar de stembus. “In 2018 haalden we ons beste resultaat ooit in Brugge. Onze ambitie is om in 2024 nog beter te doen. We willen Brugge mee besturen en met onze visie het verschil maken”, vertelt Reuse. De fractieleider wordt geflankeerd door gevestigde waarde Karin Robert, de 23-jarige fotografiestudent Bert Kindermans, gemeenteraadslid Andries Neirynck, Groen secretaris Joppe Massant, actrice en leerkracht Nela Deleu. Gemeenteraadslid Katrien Cattoor duwt de lijst.