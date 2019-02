Groen Brugge droomt van verkeersvrije marktomgeving

Een van de opvallendste voorstellen is het invoeren van een autoluwe binnenstad waarbij de omgeving van de Markt zelfs volledig verkeersvrij wordt. In andere delen van het centrum wil Groen het autoverkeer beperken in de tijd. Janos Braem, gemeenteraadslid Groen: "Wat wij voorstellen is dat je de winkelstraten rond de markt zoals de Wollestraat en de Eiermarkt volledig verkeersvij maakt met uitzondering van bussen en taxi’s. In de rest van de binnenstad kan je restricties opleggen op basis van tijd. Zo kunnen auto’s op bepaalde tijdstippen niet binnen in de tijd."

Handelaars niet akkoord

De Brugse handelaars zijn duidelijk niet gewonnen voor het idee. Piet Vanderyse, Brugs Handelscentrum: "We zijn al een autoluwe binnenstad. Iemand die niet in de binnenstad moet zijn, komt hier ook niet. Iedere handelaar moet bereikbaar blijven. Een traiteur draait op zaterdag 20 procent minder omzet als de binnenstad autovrij is."

Klimaatschepen Minou Esquenet blijft nog op de vlakte over het voorstel van Groen. "Mobiliteit zal deel uitmaken van het nieuwe beleidsplan", zegt ze. "Met ook oog voor het klimaat." Zo wil Brugge zijn eigen wagenpark maximaal ont-dieselen.