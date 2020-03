Grillig weer zorgt voor vertraging op het land

Veel regen en zompige weiden, dat is goed en slecht nieuws voor de boeren in onze provincie. Door de vele neerslag staat het grondwaterpeil dus weer op een normaal niveau en is de kans op een nieuw oppompverbod in zomer een heel stuk kleiner.

Maar de landbouwers maken zich toch ook zorgen: het grillige weer zorgt er ook voor dat de werken op de akker een pak vertraging oplopen.

Er is veel regen gevallen de afgelopen weken en dat zorgt ervoor dat het grondwaterpeil weer op een normaal niveau zit. De kans op een nieuw oppompverbod in de zomer is zo een stuk kleiner. En dat zorgt toch voor wat mentale rust bij boerin Evelien Vanlerberghe uit Houthulst.

"Dat is goed naar de zomer toe. Mocht het water nog lager staan dan zou moeten dan zal de overheid veel sneller beslissen in een periode van droogte om over te gaan tot een captatieverbod. Dan kan je de vruchten enkel water geven uit eigen waterreservoirs en kan je geen water oppompen uit de waterlopen. Dan zien wij onze vruchten kapot gaan."

(lees verder onder de foto)

"Hopeloos achterop"

Tijdens de afgelopen twee droge zomers is er wel telkens een captatieverbod. Het rampenfonds moet tussenkomen, maar zelfs dan zijn niet alle kosten gedekt. Toch zijn er niet alleen voordelen gekoppeld aan zompige akkers. Het mag stilaan weer droger worden, vindt Evelien.

"Als wij de komende twee weken niet kunnen beginnen op het land, dan gaan we hopeloos achterop geraken in ons plant- en zaaiwerk. Alles zal dan in april en mei moeten gebeuren op de korte periode tijd. En als je laat bent met zaaien, dan zie je dat ook in de opbrengsten. Normaal in deze periode is spinazie gezaaid en zijn de aardappelen al geplant. Dit jaar nog niks."

Andere jaren kunnen de landbouwers nu al het land opentrekken, mest strooien en spinazie zaaien. Nu zit dat er ook de komende tien dagen niet in.

Grondwaterpeil hersteld, uitgenomen rond Zonnebeke-Wervik

De overvloedige regen van de voorbije maand en dagen heeft ervoor gezorgd dat de grondwaterstanden op veel plaatsen in West-Vlaanderen flink zijn gestegen. De Vlaamse milieumaatschappij VMM spreekt zelfs van een hersteld grondwaterpeil, behalve dan in de streek rond Zonnebeke-Wervik.

Februari was al een kletsnatte maand en de voorbije periode viel er makkelijk 20 tot 30 en zelfs lokaal tot 50 liter regen per vierkante meter. En dat heeft het grondwater goed gedaan. Vergeleken met vorig voorjaar staan we er alvast een stuk beter voor om een eventuele droogteperiode te kunnen doorstaan.