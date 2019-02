Grieppandemie is onderwerp van congres in Ieper

Historici en biomedici wisselen in Ieper ideeën uit om zich beter te wapenen tegen een volgende grieppandemie.

Uit de pandemie van 100 jaar geleden zijn lessen getrokken. Onder meer met griepvaccins, een betere diagnose en meer middelen. Toch is het gevaar niet geweken. Peter Piot, die een topfunctie had bij de Verenigde Naties en onderzoek deed naar ebola en aids, sluit een nieuwe griep-pandemie niet uit. Peter Piot, microbioloog: “We moeten nog altijd werken aan een universeel vaccin dat ons beschermt tegen een nieuwe onbekende griep.”

Oorzaak nog altijd niet bekend

Dominiek Dendooven van het in Flanders Fields Museum: "Tot op heden weten we niet wat de wereldwijde grieppandemie van 1918-19 veroorzaakte, en pas in 2005 werd het virus dat ervoor verantwoordelijk was geïdentificeerd. Als de wereld voldoende gewapend wil zijn tegen een volgende grieppandemie is het belangrijk te weten hoe en waar de ziekte ontstond, hoe het virus zich verspreidde, en welke fouten gemaakt werden in de bestrijding ervan. De vraag is immers niet of zo’n pandemie nog eens zal voorkomen, maar wanneer en hoe."

Aan dit congres werkten onder meer de Vlaamse universiteiten, het In Flanders Fieldsmuseum en de stad Ieper samen.