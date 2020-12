Grenzen met Verenigd Koninkrijk dicht: grote problemen voor transportsector

In Engeland staan ellenlange files vrachtwagens met chauffeurs die niet terug naar huis kunnen. Chauffeurs bij ons willen niet meer vertrekken door de grote onzekerheid. Tropics Cargo in Handzame heeft beslist om voorlopig alle koeltransporten van vers vlees te annuleren, tot groot ongenoegen van hun klanten over het Kanaal.

De files richting shuttle en ferry lopen op tot meer dan 20 kilometer. Het wordt een huzarenstukje om alle vrachtwagens in Engeland de komende dagen weg te werken, gesteld dat de grenzen weer open gaan voor chauffeurs en transporten uit Groot- Brittannië. Tropics Transport rijdt met 14 vrachtwagens, onderaannemers inbegrepen, enkel naar het Verenigd Koninkrijk met vers vlees. Vandaag staat alles stil en ontstaan er bevoorradingsproblemen voor de Engelse klanten.