Grensoverschrijdende kunst op de Belgisch-Franse grenslijn

Patchwork

Onder de norm van patchwork begonnen de curators (Koen Vanmechelen, James Putnam en Michiel Vandenbril) van het Kunstenfestival Watou in 2021 aan hun zoektocht naar kunstenaars. Er werd een open call gelanceerd waarop 145 binnen- en buitenlandse kunstenaars reageerden en waaruit 30 geselecteerd werden. Vervolgens zakten alle artiesten af naar Watou en verbleven in tentjes in het dorp. Door de kunstenaars in het dorp te laten verblijven, kregen zij een unieke blik op Watou en zijn bewoners. Deze ervaring werd vervolgens omgezet in verschillende kunstvormen, van gedichten tot beeldhouwkunst.

Volgens kunstenares Danielle Van Vree is het kunstenfestival Watou een opmerkelijke ervaring, omdat mensen van over de hele wereld samenkomen in een klein dorp en verschillende kunstdisciplines in elkaar overlopen. Deze interdisciplinariteit wordt als grensoverschrijdend gezien, wat tevens ook een woordspeling is met de nabijheid van de Franse grens.

De titel van het festival luidt dit jaar: Sense of Place. Door de kunstenaars Watou te laten ontdekken krijg je kunst die volledig verbonden is met het dorp en actief op zoek gaat naar zijn plek in de omgeving. Volgens curator van de beeldende kunsten James Putnam, geeft Watou vorm aan de kunst, maar gaat de kunst Watou ook betekenis geven en zo krijgen ruimtes een “sense of place”.

De dag van de festivalreporter

Ik begon mijn dag in het kasteel De Lovie, dat voor de gelegenheid zijn deuren opent en verschillende kunstinstallaties tentoonstelt. Het domein is de perfecte plek om te genieten van kunst en poëzie en heeft daarnaast ook een prachtige tuin waar je gezellig kan flaneren. Vervolgens kostte het me maar een korte autorit om het centrum van Watou te bereiken. Parkeergelegenheid in het centrum is schaars, maar na enkele minuten vond ik een plek dicht bij alle locaties. Het is wel aangeraden om gebruik te maken van een auto, omdat sommige plekken enkele kilometers uit elkaar liggen.

Ik bezocht zowel het feestpaleis op het Watouplein als de kunstinstallatie van Helena Cnockaert naast de parochiezaal. Vervolgens trok ik naar Warandestraat 14 waar verscholen in de weilanden twee werken kunnen worden ontdekt. Naar deze kunstwerken ging ik actief op zoek, maar vele andere kwam ik toevallig tegen toen ik door het dorp liep. Ik kan dus zeker aanraden om het festivalplan en de bezoekersgids even weg te leggen en bij het ontdekken van het dorpscentrum verrast te worden door kunst.

Praktisch

Je kan het kunstenfestival van Watou nog tot en met 04 september bezoeken van woensdag tot maandag (dinsdag is het festival gesloten). Naast de vast kunstinstallaties kan je de hele zomer ook nog genieten van live performances. Via de website kan je een overzicht vinden van wat er te doen is.

Informatie en tickets kan je vinden via de website kunstenfestivalwatou.be