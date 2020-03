Grensovergangen geblokkeerd met containers en aarde...

Zo ook in Watou bijvoorbeeld. In Poperinge alleen al zijn er maar liefst 22 grensovergangen en die kan de politie niet allemaal in de gaten houden. Een fysieke barrière maakt een niet-essentiële verplaatsing dus onmogelijk. Het zijn de burgemeesters en de politiezones die samen beslissen waar ze worden geplaatst. (lees verder onder de foto)

Overigens gebeurt hetzelfde aan de grens met Nederland. Daar worden ook betonblokken geplaatst op sluipwegen. Er staan vaste controles en mobiele camera's en ook op de invalswegen naar de kust blijft de politie controleren.