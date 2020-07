Grensbus rijdt weer tussen Duinkerke en De Panne

Die busverbinding was na de heropening van de grens op 15 juni een tijdlang geschrapt. Het Frans DK Bus, die de verbinding organiseert in opdracht van de Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) bedient 17 Franse gemeenten en heeft ook drie haltes in De Panne. De CUD besliste tot de opschorting van de grensoverschrijdende verbinding, omdat zij een financiële participatie verwacht van de Vlaamse overheid, de gemeente De Panne en de Vlaamse bedrijven in het grensgebied. Zoals Plopsaland De Panne bijvoorbeeld, dat heel wat Noord-Fransen in dienst heeft.

Structurele oplossing

Op een recent overleg met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen werden de verschillen in organisatie van het openbaar vervoer in Frankrijk en Vlaanderen uitgelegd wat zorgde voor een duidelijker begrip van de problematiek. De partijen engageerden zich om de volgende weken en maanden op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor de grensoverschrijdende busverbinding waaraan Fransen en Vlamingen bijzonder belang aan hechten aangezien het tot op heden de enige grensoverschrijdende verbinding is in de Westhoek.