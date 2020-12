Grens tussen Frankrijk en VK weer open

Voorwaarde daarbij is dat er een sneltest bij de vrachtwagenchauffeurs wordt afgenomen, waarvan de uitslag negatief moet zijn. Meer dan 2.800 vrachtwagens stonden gisteren geblokkeerd in Kent. De toegang naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van een nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus, die vooral in Groot-Brittannië voorkomt. Fransen en andere EU-burgers in Groot-Brittannië kunnen vanaf vandaag naar Frankrijk reizen, maar alleen met een negatieve coronatest. Door de blokkade geraakten ook West-Vlaamse transport- en voedingsbedrijven in de problemen.

Maar in de Britse haven Dover loopt de spanning intussen op. De chauffeurs mogen alleen de grens over met een negatieve coronatest. Het kan volgens de Britse minister van Huisvesting nog dagen duren voordat de problemen met gestrande vrachtwagens in het zuiden van Engeland zijn verholpen.

