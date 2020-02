Greenyard ziet omzet aantrekken

Greenyard, met ook vestigingen in Langemark en Westrozebeke, heeft in het derde kwartaal de omzet met 6,4 procent zien stijgen tot 983,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de omzetcijfers die de Belgische groente- en fruitreus dinsdag heeft bekendgemaakt.

De divisie Fresh (vers) was goed voor een omzet in het derde kwartaal van 771,8 miljoen euro. Dat is 5,7 procent meer dan een jaar eerder. Greenyard kon volumes terugwinnen op de markt, terwijl in de eerste zes maanden het afstoten van verlieslatende volumes, in mindere mate gecombineerd met productschaarste in steenvruchten en avocado's, de omzetgroei drukte.

De divisie Long Fresh (diepvries en inmaak) was goed voor een kwartaalomzet van 211,9 miljoen euro, ofwel 8,9 procent meer dan een jaar eerder.

Over de eerste negen maanden van het jaar geeft dat een omzet van 2,95 miljard euro.