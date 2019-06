Greenyard duikt fors in het rood

Het bedrijf van co-CEO Hein Deprez ziet wel "de eerste tekenen van herstel" dankzij het opgestarte transformatieplan, klinkt het dinsdag voorbeurs.

Het verlies uit de voortgezette activiteiten van het bedrijf in het boekjaar tot 31 maart kwam uit op 192 miljoen euro. De aangepaste ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) landde op 64,5 miljoen euro, wat aan de bovenzijde is van de eind januari gecommuniceerde 'vork'.

Kapitaalverhoging

Het bedrijf communiceerde toen aan de markten dat het een kapitaalverhoging overweegt en in de vooruitzichten snoeit. Greenyard meldde toen ook de komst van Marc Zwaaneveld om de transformatie op de rails te zetten. Hij is inmiddels co-CEO.

Over een kapitaalverhoging geeft Greenyard dinsdag niet veel prijs. Het bedrijf kreeg in april respijt van de banken en de goedkeuring van de overeenkomst met de banken is voorwaardelijk aan de realisatie van een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is "de identificatie van een belangrijke investeerder die een kapitaalsverhoging ondersteunt".

Dalende omzet

De nettoschuld steeg 37,2 miljoen euro tot 456,3 miljoen euro. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg waren optimistischer en hadden in doorsnee maar op 363,3 miljoen euro gerekend. De omzet daalde in 2018-2019 4,3 procent naar 3,9 miljard euro. Greenyard had maandag nog de verkoop aangekondigd van een Hongaarse diepvriesfabriek aan Roger & Roger, een snackproducent uit Moeskroen. Vorig jaar riep Greenyard nog diepvriesgroenten uit Hongarije terug vanwege een listeriabesmetting.

Die terugroepactie kostte het bedrijf 25,7 miljoen euro. Voor reorganisatiekosten zette Greenyard 14,6 miljoen euro als éénmalig element in de boeken. Die kosten zorgen samen met een waardevermindering mede voor het nettoverlies.

Greenyard benadrukt nog dat het transformatieplan op schema zit. Zo kondigde het bedrijf al aan dat er wereldwijd 422 banen verdwijnen en worden verschillende activiteiten verkocht. De specialist in verse groenten en fruit, diepvriesproducten en conserven onderzoekt ook verder een verkoop van de 'prepared'-divisie (bereide producten, conserven).

Hein Deprez zegt in het persbericht nog dat het voorbije boekjaar een overgangsjaar was, met ook de impact van de zeer droge zomer, en dat Greenyard meer inzet op samenwerkingen met supermarktbedrijven. "Op vandaag is er nog een weg te gaan, maar we zien wel de eerste positieve tekenen in het transformatieplan dat de resultaten beginnen te verbeteren." Marc Zwaanenveld voegt eraan toe dat het bedrijf "veel onontgonnen potentieel" heeft dat het wil benutten.