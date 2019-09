Greenpeace-schip Rainbow Warrior in Oostende

De "Rainbow Warrior", het bekende zeilschip van de milieuorganisatie Greenpeace, is aangekomen in Oostende.

Het schip komt voor het eerst naar België. Geïnteresseerden konden zich inschrijven om het schip te gaan bezoeken in de havens van Oostende en Antwerpen.

Greenpeace verwacht in totaal ongeveer 8.000 bezoekers Het Greenpeace-schip "Rainbow Warrior" houdt in het kader van de "United for Climate"-tour halt in verschillende havens in Europa. Daarbij pleit Greenpeace voor een ambitieus en eerlijk klimaatbeleid en voor meer hernieuwbare energie.

Tot 2 oktober

Vanaf vandaag meert het zeilschip aan in België. Van 27 september tot en met 2 oktober ligt het schip in Oostende en van 4 tot en met 8 oktober in Antwerpen. Tijdens het weekend worden op beide plaatsen rondleidingen gehouden op het schip. Daarvoor schreven zich al ongeveer 8.000 mensen in.

"We hebben de inschrijvingen moeten afsluiten omdat er te veel geïnteresseerden waren. Wie niet ingeschreven is, kan wel nog genieten van een Greenpeace-dorp op de kaai met kinderanimatie", zegt woordvoerder van Greenpeace Sarah Jacobs. "We hebben ook wat vrije plekjes gehouden tijdens de rondleidingen, dus we hopen dat iedereen die wil toch nog even aan boord van het schip kan.