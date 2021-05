Greenpeace en Gaia in beroep tegen megastal

Het bedrijf mag uitbreiden tot 294.500 slachtkippen om zo één van de grootste kwekerijen van Vlaanderen te worden. Het bedrijf telt vandaag al 244.500 slachtkippen en 1.719 varkens (+610 biggen). De uitbaters willen een megastal voor 50.000 kippen bijbouwen. Ter compensatie stellen ze voor om hun zeugen weg te doen, maar ze willen nog steeds 1.564 andere varkens (+150 biggen) overhouden.

De geplande uitbreiding kreeg op 1 april groen licht van de provincie, maar nu tekenen Greenpeace, dierenrechtenorganisatie GAIA en een tiental buurtbewoners beroep aan tegen de beslissing. Daardoor belandt het dossier op de tafel van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA).

Geen megastallen

“Dit is industrie en heeft eigenlijk niets meer met landbouw te maken. Voor plattelandsbewoners gaan zulke megastallen gepaard met geurhinder, toename van zwaar vrachtverkeer en gezondheidsrisico’s allerhande. West-Vlaanderen stikt al in het stikstof en de waterkwaliteit op het platteland boert achteruit. De intensieve veeteelt is in ruime mate verantwoordelijk voor de huidige natuurcrisis. Dit moet stoppen”, verklaart Matteo De Vos, expert ecologische landbouw en veeteelt bij Greenpeace België.