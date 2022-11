Sinds kort is het straatbeeld in Avelgem een stukje kleurrijker. Het schepencollege kwam met het idee om de meestal grauwe nutskastjes in een kunstig jasje te stoppen.

Hiervoor riep het gemeentebestuur de hulp in van de Avelgemse afdeling van het deeltijds kunstonderwijs (GAVKA), die deel uitmaakt van de hoofdschool in Kortrijk.

Leerkracht Dieter Van Der Ougstraete nam hierin het voortouw. Hij geeft in GAVKA de lessen Beeldatelier en in de hoofdschool in Kortrijk de lessen Streetart. De leerlingen werkten een eigen ontwerp uit om de kastjes te verfraaien en het resultaat mag er zijn. Kom ze zeker eens bewonderen of werp er ‘en passant’ een blik op.