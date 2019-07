Gratis zwemmen zorgt voor overrompeling

De inwoners van Torhout en Bredene hebben gretig gebruik gemaakt van het aanbod om gratis te gaan zwemmen in de gemeentelijke zwembaden tijdens de hitte van de voorbije dagen.

Ook vandaag nog mag iedereen een gratis duik nemen. “Het was een echte overrompeling” zegt burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene. “Elke dag zijn er zo'n 500 zwemmers langsgekomen. We hebben dan ook extra redders ingezet." Vandaag was de belangstelling wat minder groot, met zowat 250 zwemmers.

Respect voor de redders

In Torhout kwam gisteren een honderdtal zwemmers langs, voornamelijk gezinnen met kinderen. Schepen van sport Rita Dewulf ging de redders persoonlijk wat fruit overhandigen. “In het zwembad was het 31 graden, een stuk koeler dan buiten, maar je mag dat toch ook niet onderschatten”, luidt het.