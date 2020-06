Gratis zomerklassen in Brugge

Studenten die de lerarenopleiding volgen zullen de gratis lessen geven. Zo kunnen ze toch hun stage afwerken. De studenten zullen ondersteuning krijgen van leercentrum De Tol en van hun docenten.

Het ‘Leerkamp’ zal plaatsvinden in het Kunsthumaniora en moet de impact van de coronacrisis op kinderen verkleinen. Ann Soete- onderwijsschepen Brugge: "Er is plaats voor 70 kinderen. Het is wel zo dat we folders zullen uitdelen in alle basisscholen. Leerkrachten kunnen dan aanduiden welke leerlingen deugd zouden hebben van zomerklassen. We hopen al die leerlingen te bereiken."