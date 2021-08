Nathalie Vanden Berghe en Stijn Parret stellen deze week hun vakantiehuis in Middelkerke gratis ter beschikking van Ludovic Etienne, zijn vrouw Delphine Piette en hun dochtertje Lalie. Het gezin is één van de vele families die getroffen zijn door de wateroverlast in het Waalse Hamoir.

Nathalie haalde het gezin vanmorgen op aan het station van Oostende. Ze kunnen nu een weekje genieten van zon, zee en gratis activiteiten, want ook daar hebben Nathalie Vanden Berghe en Stijn Parret voor gezorgd.

Het Waalse gezin is niet het enige dat vandaag naar Middelkerke afreist. In totaal komt een tiental getroffen gezinnen uit Hamoir naar de badstad. Ze verblijven bij gastgezinnen, in vakantieparken of in vrijstaande studio’s.